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Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in febbraio

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Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in febbraio
Unione Europea, Produzione costruzioni in febbraio su base mensile (MoM) -1,3%, in calo rispetto al precedente -0,2%.

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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