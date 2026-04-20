Redelfi, Banca Finnat incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Finnat ha alzato a 18,2 euro per azione (dai precedenti 17,4 euro) il target price su Redelfi , management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy".



Gli analisti ricordano che, in sinergia industriale con il mercato dei BESS, è stato recentemente siglato un accordo con il Gruppo WRM, già partner di Redelfi nello sviluppo dei BESS stessi, per lo sviluppo di 4 progetti di Data Center in Italia per complessivi 200 MW. Al fine di concentrare risorse ed investimenti sullo sviluppo dei progetti BESS e Data Center, sul mercato italiano, la società sta valutando la cessione delle partecipate USA.



Nell'esercizio 2025 Redelfi ha registrato un incremento del Valore della Produzione superiore di quasi il 37% rispetto al 2024, un margine lordo (Ebitda) cresciuto del 68%, un risultato operativo netto (Ebit) aumentato dell'80% ed un utile di Gruppo attestatosi a 5,2 milioni di euro da 2,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (+80%).



Alla luce dello sviluppo delle 2 principali pipelines italiane (Bright Storage e Redelfi 1), entrambe, oramai, a Gate 5, nonché della valorizzazione (stimata) apportata ai Data Center, il broker ha ricalibrato le previsioni per il periodo 2026/2029; si aspetti un Cagr sul Valore della Produzione pari al 23%, un margine lordo (Ebitda) in crescita media annua del 29% e un utile di Gruppo atteso in crescita a un tasso medio annuo del 33%.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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