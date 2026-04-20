RES, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update FY25 su RES - Recupero Etico Sostenibile , fornitore di servizi ambientali integrati per la gestione dei rifiuti. EnVent conferma il rating Outperform con target price invariato a euro 12,00 per azione che implica un potenziale upside del 69% rispetto al prezzo di chiusura del 17 aprile.



Nel 2025 RES ha riportato euro 33,9 mln di ricavi (+6,8% su anno), superiori alle stime di EnVent, trainati dal trattamento dei rifiuti (+9,1% su anno). L'EBITDA è euro 10,1 mln, stabile rispetto al 2024, con margine intorno al 30%. La posizione finanziaria netta è cash-positive per euro 6,3 mln, rispetto a euro9,3m di debito nel 2024, a seguito di un aumento di capitale da euro 20 mln, euro 18 mln di CapEx e cash flow operativo.



RES prevede di investire oltre euro 40 mln fino al 2028 in innovazione e impianti, con un ritorno atteso di circa euro 40 mln di ricavi annui a regime.

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