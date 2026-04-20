Xenia, EnVent conferma Outperform e target price a 5,55 euro

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Xenia Hotellerie Solution , società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, e il target price a 5,55 euro per azione, che implica un potenziale upside del 91% rispetto al prezzo di chiusura del 15 aprile.



Nel 2025 Xenia ha registrato 72 milioni di euro di gross revenues (+26% YoY), superiori alla guidance e stime di EnVent. Per BU: Hotel Management 21 milioni di euro (+59% YoY), Accommodation and Distribution 51 milioni di euro (+16%).



EBITDA a 0,8 milioni di euro (da 2,7 milioni di euro nel 2024), penalizzato dai costi legati alle acquisizioni e dal contributo ancora limitato degli hotel recentemente integrati. L'indebitamento finanziario netto è di 38,5 milioni di euro (14,7 milioni di euro a fine 2024), includendo 21,5 milioni di euro per effetto IFRS 16, trainato dagli investimenti in 7 hotel. Il valore incorporato nel debito finanziario riflette un modello asset-light, caratterizzato da elevata generazione di cassa e redditività nel medio termine.



KPIs: Accomodation, clienti: 53 (+11% YoY); Hotel Management, stanze 1.092: (+91% YoY); Hotel distribution, transazioni: 38k (+21% YoY).



Nel 2025 Xenia ha investito oltre 9 milioni di euro in acquisizioni, anticipando il piano di investimenti da previsto per il 2025-26, e aggiungendo due hotel nel primo trimestre del 2026.



Secondo il management, le acquisizioni realizzate nel 2025 sono attese generare oltre 30 milioni di euro di ricavi annuali.

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