TeamSystem, ricavi record per 1,15 miliardi di euro nel 2025 con AI e internazionalizzazione

(Teleborsa) - TeamSystem, tech & AI company italiana attiva nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha chiuso il 2025 con tutti i principali indicatori economici in significativo incremento. Il fatturato ha raggiunto la cifra record di 1,15 miliardi di euro (+12% crescita organica YoY), sostenuto anche dall'adozione crescente di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale. I ricavi ricorrenti si attestano all'88%, in crescita di 4,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, a conferma della solidità della base clienti.



In questo contesto si è registrato un significativo incremento della redditività, con l'EBITDA Adjusted proforma che ha messo a segno una crescita a doppia cifra (+24%) rispetto al 2024, raggiungendo i 579 milioni di euro. Questa crescita è stata supportata dal continuo rafforzamento della base clienti (+20% rispetto al 2024), che oggi comprende oltre 3,1 milioni di aziende e professionisti a livello internazionale.



Il 2025 ha visto inoltre un'ulteriore accelerazione della strategia di internazionalizzazione, raggiungendo una presenza diretta con sedi in cinque Paesi (+3 nuovi Paesi negli ultimi 4 anni), con il peso dei ricavi esteri che ha raggiunto il 24% del totale con una crescita organica del +35% YoY. Grazie a un mix di acquisizioni mirate e sviluppo organico, TeamSystem ha rafforzato la propria presenza in mercati chiave quali Spagna, Francia, Turchia e Israele, in cui si posiziona tra i leader del settore.



"I risultati economico-finanziari del 2025 confermano ancora una volta la solidità della strategia di crescita del Gruppo e la nostra capacità di rispondere in maniera efficace all'esigenza di digitalizzazione di imprese e professionisti - ha commentato il CEO Federico Leproux - Da sempre siamo guidati dall'innovazione, driver di valore e di competitività su cui continuiamo a investire: oggi, l'innovazione ha il volto dell'AI che, se resa accessibile a professionisti e PMI in modo estensivo, sostiene la crescita sostenibile dell'intero sistema economico".

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