MFE in rally dopo i conti record

(Teleborsa) - Brilla MFE
, che passa di mano con un aumento superiore al 5,5% per entrambe le classi di azioni, dopo la pubblicazione di risultati record
ieri nel post market. L'ex Mediaset ha presentato per il 2025 un utile netto
più che raddoppiato e ricavi
che hanno superato i 4 miliardi di euro, spinta dalla forte spinta della raccolta pubblicitaria
La Società media e di comunicazione
estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, con volumi
prossimi ai 14 milioni di euro
e una capitalizzazione di mercato di circa 2,2 miliardi di euro
.
Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,006 e successiva a 3,14. Supporto a 2,872.