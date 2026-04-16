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MFE in rally dopo i conti record

Finanza
MFE in rally dopo i conti record
(Teleborsa) - Brilla MFE, che passa di mano con un aumento superiore al 5,5% per entrambe le classi di azioni, dopo la pubblicazione di risultati record ieri nel post market. L'ex Mediaset ha presentato per il 2025 un utile netto più che raddoppiato e ricavi che hanno superato i 4 miliardi di euro, spinta dalla forte spinta della raccolta pubblicitaria

La Società media e di comunicazione estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, con volumi prossimi ai 14 milioni di euro e una capitalizzazione di mercato di circa 2,2 miliardi di euro.


Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,006 e successiva a 3,14. Supporto a 2,872.
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