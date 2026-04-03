Abusivismo finanziario, Consob oscura 32 siti: totale sale a 1.654

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 32 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 10 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 22 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Fxcalle" (sito www.fxcalle.com); "Fint-xpert" (sito www.fint-xpert.com); "Primevaultfx" (sito https://primevaultfx.com); "Trade-zonex" (sito https://trade-zonex.com); "Bravonexmarkets" (sito https://bravonexmarkets.com); "Avantcapitaltrade" (sito https://avantcapitaltrade.com); "alchemyxmarkets" (sito https://alchemyxmarkets.com); "Capibullmarket" (sito https://capibullmarket.com); "Truenorthoptions" (sito https://truenorthoptions.com); "Skylinefx" (sito https://skylinefx.co); "Oxelvian" (siti https://oxelvian.it: https://oxelvian.net, https://oxelvian.io, https://oxelvian.tech e https://oxelvian-it.net); "Eryxavin" (siti https://eryxavin.net, https://eryxavin.org e https://eryxavinit.com); "Kapidex Nx" (siti https://kapidexnx.net e https://kapidexnx.); "Entratezza" (siti https://entratezza.com e https://entratezza-ia.com); "Fortunezza" (siti https://fortunezza.com e https://fortunezza.org); "Frame 2U Avapro" (siti https://frame-2u-avapro.com e https:/frame-2u-avapro.org); "Valoranco" (siti https://valoranco.com e https://valoranco.org); "Rango Opularis" (siti https://rangoopularis.net, https://rangoopularis.com, https://rangoopularis-ai.com e https://rango-opularis.com).



Sale, così, a 1.654 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 168 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.



L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR in merito all'oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.

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