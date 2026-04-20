Var Group (SeSa) acquista il 70% di Leapfrog e investe 400 mila euro nel business

(Teleborsa) - Var Group, Digital Integrator che fa parte del Gruppo SeSa , ha acquisito il 70% di Leapfrog, società specializzata in trasformazione organizzativa grazie all'utilizzo di tecnologie abilitanti. L'operazione, di cui non è stato divulgato il valore, è accompagnata da un ulteriore investimento nel progetto pari a 400.000 euro, punta a colmare un vuoto di mercato rimasto finora privo di risposta: dotare le imprese di una adeguata cultura e pratica organizzativa per renderle efficienti e competitive in contesti complessi e dinamici come quello attuale.



Nata come startup e poi confluita sotto l'egida di Kopernicana, realtà di riferimento in Italia per l'adozione di modelli basati sul self management e sulla leadership diffusa che continuerà a detenere il 30% del capitale, Leapfrog rappresenta la risposta industriale a un bisogno concreto: fornire alle organizzazioni una nuova metodologia organizzativa e strumenti digitali strutturati per governare modelli non gerarchici.



Leapfrog si propone come un ecosistema di tecnologie abilitanti e metodologie di rapida adozione per accompagnare le aziende che intraprendono il percorso verso modelli organizzativi non gerarchici, fornendo al management strumenti digitali strutturati, scalabili e coerenti con l'operatività quotidiana. Grazie all'operazione, Var Group lavorerà allo sviluppo e all'integrazione di queste tecnologie abilitanti, anche attraverso processi di co-creazione con community HR e partner di mercato, mantenendo un approccio aperto e interoperabile.



"Le aziende che non avvieranno una revisione organizzativa strutturale rischiano di non reggere nel medio periodo - ha commentato Francesca Moriani, CEO di Var Group - L'evoluzione digitale non è solo tecnologia, ma cultura, organizzazione e capacità di far lavorare insieme persone e piattaforme. Oggi tutto accade con una rapidità senza precedenti: per questo le imprese devono diventare antifragili, cioè flessibili, veloci e capaci di adattarsi al cambiamento. Ma l'antifragilità non si improvvisa: richiede modelli organizzativi chiari, in cui ruoli, responsabilità e spazi decisionali siano espliciti. Il vero limite, oggi, non è solo la mancanza di piattaforme digitali adeguate, ma l'assenza di una cultura e di modelli organizzativi nuovi per incentivare questa antifragilità. È su questo terreno che Var Group sta lavorando da oltre due anni, sperimentando approcci alternativi alle gerarchie tradizionali su una comunità di oltre duemila persone in una delle più grandi sperimentazioni di revisione organizzativa in Europa. Leapfrog è il nostro modo per trasferire questa esperienza sul mercato".

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