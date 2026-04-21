Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Seduta vivace per l'Hang Seng Index, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,83%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26.556,7. Rischio di discesa fino a 26.034,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27.078,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)