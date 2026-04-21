Apple: Tim Cook diventa executive chairman, John Ternus nuovo Ceo dal 1° settembre 2026

(Teleborsa) - Apple ha annunciato il passaggio di consegne ai vertici: Tim Cook lascerà la carica di CEO il 1° settembre 2026 per assumere il ruolo di executive chairman del consiglio di amministrazione, mentre John Ternus, attuale senior vice president di Hardware Engineering, diventerà il nuovo amministratore delegato. La transizione è stata approvata all'unanimità dal consiglio e segue un processo di pianificazione della successione di lungo periodo. Cook continuerà nel suo ruolo di CEO fino all'estate, lavorando a stretto contatto con Ternus per garantire un passaggio graduale.



Cook ha dichiarato: "John Ternus ha la mente di un ingegnere, l'anima di un innovatore e il cuore per guidare con integrità e onore. È un visionario i cui contributi ad Apple nell'arco di 25 anni sono già innumerevoli, e senza dubbio la persona giusta per guidare Apple nel futuro."



Ternus ha aggiunto: "Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple. Avendo trascorso quasi tutta la mia carriera qui, ho avuto il privilegio di lavorare con Steve Jobs e di avere Tim Cook come mentore."



Cook ha guidato Apple dal 2011, portando la capitalizzazione di mercato da circa 350 miliardi a 4 trilioni di dollari, oltre il 1.000% di crescita, e i ricavi da 108 a più di 416 miliardi nel 2025. Sotto la sua guida sono nati Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro e i servizi, diventati un business da oltre 100 miliardi.



Ternus, in Apple dal 2001, ha supervisionato l'ingegneria hardware di iPhone, Mac, iPad e AirPods. Come executive chairman, Cook si concentrerà sui rapporti con i policy maker a livello globale. Arthur Levinson, chairman non esecutivo per 15 anni, diventerà lead independent director.

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