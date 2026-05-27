Digital360 rafforza la governance con Andrea Cardamone come Executive Chairman

(Teleborsa) - Digital360, gruppo italiano partecipato dal 2023 dal fondo Three Hills e che accompagna imprese e Pubblica Amministrazione nei percorsi di trasformazione digitale e innovazione organizzativa, ha nominato Andrea Cardamone come Executive Chairman, con il compito di accompagnare il percorso di integrazione industriale e rafforzamento strategico. Cardamone prende il posto del fondatore Andrea Rangone, che ora si concentra sullo spin-off Nextwork360, che comprende le attività editoriali.



Con l'ingresso di Matteo Melchiorri nel ruolo di Chief People & Transformation Officer, responsabile dell'evoluzione organizzativa, dello sviluppo delle competenze e del rafforzamento delle capacità di execution e di Vittoria La Porta, Chief Communications Officer, alla guida della comunicazione corporate e del posizionamento identitario, si completa il Leadership Team di Digital360, composto dalle funzioni centrali e dai Managing Director delle tre Business Unit.



Ne fanno parte Lucia Cagnazzo, Chief Financial & Operational Officer, a presidio dell'evoluzione operativa ed economico-finanziaria; Piercarlo Sciarra, Chief M&A Officer, responsabile delle strategie di crescita per linee esterne; insieme a Gabriele Faggioli, Managing Director di Digital360 Advisory, Antonio Imbrogno, Managing Director di Digital360 GOV, e Andrea Cardamone, alla guida ad interim di Digital360 Connect.



Digital360 ha chiuso il 2025 con 145 milioni di euro di ricavi, in crescita del 12% anno su anno, e oltre 1.300 professionisti.



Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Digital360 è composto dall'Executive Chairman Andrea Cardamone, dal Vicepresidente Fabio Troiani e dai Consiglieri: Alessandro Albano, Antonella Ambriola, Mariano Corso, Giovanni Crostarosa Guicciardi, Alessandro Perego, Monica Perricone, Beatrice Tamburi, Adriano Vivaldi.



(Foto: © rawpixel)

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