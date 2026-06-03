AI, Tim accelera: Google AI Pro a clienti consumer

(Teleborsa) - L’intelligenza artificiale generativa evolve e diventa sempre più parte della quotidianità. TIM compie un nuovo passo in questa direzione ed è il primo operatore in Italia, in partnership con Google, ad offrire ai clienti consumer i servizi Google AI Pro, ampliando l’accesso a strumenti AI avanzati pensati per semplificare la vita di tutti i giorni.



Dalla scrittura alla creazione di contenuti multimediali, dalla ricerca e organizzazione delle informazioni nel tempo libero al supporto nelle attività di lavoro e studio, Google Gemini si afferma come un assistente AI evoluto, sempre disponibile e integrato nei servizi ed App Google più utilizzati, in grado di rispondere a domande di ogni livello di complessità.



A partire da oggi, TIM rende così disponibili ai clienti consumer le funzionalità avanzate di Gemini con le soluzioni Google AI Pro e Google AI Plus, oltre ad offrire un’ampia disponibilità di spazio cloud di memoria, per archiviare documenti di lavoro, foto, video, musica. Un’esperienza d’uso "semplice e intuitiva, grazie a interfacce vocali e testuali che permettono un accesso diretto alle potenzialità dell’intelligenza artificiale", si legge nella nota.

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