Brillante il listino americano: Dow da frecord oltre 50mila punti

Fiammata dei titoli tecnologici dietro Nvidia e Cisco

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi al rialzo, con il Dow Jones che ha sfondato la soglia dei 50mila punti su nuovi record storici, grazie anche alla forte spinta impressa da Cisco , componente del paniere del Dow 30, e dai guadagni dei titoli tech, guidati dall'inarrestabile Nvidia.



A sostenere il sentiment del mercato concorre il viaggio diplomatico (e d'affari) del presidente Donald Trump in Cina, con una delegazione di una decina di Ceo delle più grandi aziende americane, incluso il Ceo di Nvidia , che stando alle indiscrezioni si sarebbe vista sbloccare l'autorizzazione alla vendita di chip a una decina di società cinesi. Il viaggio di Trump dovrebbe fruttare nuove commesse e accordi commerciali, oltre ad una linea concordata sulla guerra con l'Iran.



A New York, il Dow Jones è in rialzo dello 0,72%; sulla stessa linea, l' S&P-500 continua la giornata in aumento dello 0,80%. In denaro il Nasdaq 100 (+0,93%); buona anche la prestazione dell' S&P 100 (+0,87%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+1,82%), energia (+0,68%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materiali , che riporta una flessione di -0,59%.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones si trovano infatti Cisco Systems (+12,95%) e Nvidia (+4,12%), accompagnate da IBM (+2,87%) e Goldman Sachs (+1,55%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing , che flette del 3,55%, nnostante i rumors circa l'ingresso di commesse in Cina.



Fiacca Apple , che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.



Senza spunti United Health , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.



Discesa modesta per Amazon , che cede un piccolo -0,51%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Cisco Systems (+12,95%), MicroStrategy Incorporated (+7,30%), AppLovin (+6,94%) e Take-Two Interactive Software (+6,43%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Qualcomm , che continua la seduta con -4,51%.



Preda dei venditori PDD Holdings , con un decremento del 3,52%.



Si concentrano le vendite su Intel , che soffre un calo del 2,58%.



Vendite su Thomson Reuters , che registra un ribasso del 2,39%.

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