USA, vendite al dettaglio crescono più delle attese a marzo

(Teleborsa) - Crescono più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di marzo 2026, si è registrato un +1,7% mensile a 752,1 miliardi di dollari, dopo il +0,6% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento dell'1,4%. Su base annua si è registrato un aumento del 3,7%.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un +1,9% su base mensile, dopo il +0,7% del mese precedente, sopra il +1,4% stimato dal consensus.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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