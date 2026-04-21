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Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,31%)
Ibex 35 prende il via a 18.318,4 Euro
In breve
,
Finanza
21 aprile 2026 - 09.18
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,31%, a quota 18.318,4 in apertura.
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