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Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,31%)

Ibex 35 prende il via a 18.318,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,31%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,31%, a quota 18.318,4 in apertura.
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