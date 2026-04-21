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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,66%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.082,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,66%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,66%, dopo aver aperto a 4.082,13 punti.
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