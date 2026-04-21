Borsa: Londra, apertura +0,05%

Milano 10:45
48.400 +0,40%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
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Londra 10:45
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Francoforte 10:45
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In breve, Finanza
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