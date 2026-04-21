Ferretti, Weichai conferma impegno con lista CdA per "continuità" nella strategia esistente

(Teleborsa) - Ferretti International Holding
(controllata dal gruppo industriale cinese Weichai Group) ha detto che i suoi candidati al CdA di Ferretti
apportano "ampia esperienza nei settori della nautica da diporto, del lusso, delle operazioni internazionali, della corporate governance, degli investimenti e delle fusioni e acquisizioni (M&A) e dei mercati dei capitali, con l'obiettivo di mantenere la continuità nella gestione e nella strategia aziendale esistenti
della società, valorizzando al contempo l'efficacia complessiva del consiglio".
Ieri Ferretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, ha ufficializzato
di aver ricevuto due liste per il rinnovo
del CdA: quella appunto dell'azionista di maggioranza FIH e quella di KKCG Maritime, società dell'imprenditore ceco Karel Komarek, che comprende l'AD attuale Alberto Galassi
.
Nella nota che ufficializza la lista e comunica l'avvio di sollecitazione di procure in vista della prossima assemblea, FIH afferma che "continuerà ad agire come investitore strategico impegnato
, a svolgere le sue responsabilità come azionista di controllo e a onorare il suo impegno a lungo termine per l'eccellenza dell'artigianato italiano".
Guardando al futuro, FIH spera che, attraverso questo rinnovo del consiglio, il "quadro di governance possa essere ulteriormente rafforzato e promosso un processo decisionale più aperto ed efficiente
". FIH pone particolare attenzione al "miglioramento della comunicazione con tutti gli azionisti e alla pronta risposta alle istanze del mercato", sostenendo al contempo il consiglio nel proseguire l'ottimizzazione la struttura del capitale e la politica dei dividendi per conseguire rendimenti migliori per gli azionisti e un profilo più solido nei mercati dei capitali.
Sul piano strategico, FIH continuerà a onorare il suo impegno a lungo termine verso la società, supportando il management nella definizione di un solido piano strategico a medio-lungo termin
e, concentrandosi sulla crescita sostenibile e sullo sviluppo del potenziale intrinseco. FIH incoraggerà inoltre la società a valorizzare il proprio portafoglio industriale diversificato per rafforzare la resilienza attraverso i cicli e contro il rischio, e a perseguire con continuità opportunità di sviluppo commerciale e operazioni di acquisizioni (M&A) favorevoli alla crescita a lungo termine.