Ferretti, KKCG Maritime presenta lista per CdA con Alberto Galassi come AD
(Teleborsa) - KKCG Maritime, società dell'imprenditore ceco Karel Komarek, ha presentato formalmente la propria lista di candidati per il CdA di Ferretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, in vista dell’assemblea del 14 maggio, a seguito della recente offerta pubblica di acquisto volontaria parziale che ha portato la propria partecipazione al 23,23%.
La proposta di KKCG Maritime è "costruita attorno a continuità nella leadership e rafforzamento della governance", si legge in una nota, con Alberto Galassi indicato come amministratore delegato e consigliere esecutivo, e un board composto da profili con esperienza internazionale nei settori del lusso, della nautica, dell’M&A, dell’allocazione del capitale e della governance internazionale. L’obiettivo è valorizzare appieno il potenziale di Ferretti e sostenere la creazione di valore nel lungo periodo.
La lista include: Karel Komárek (Presidente) - fondatore di KKCG, con forte esperienza in governance e allocazione del capitale; Alberto Galassi (CEO ed Executive Director) - alla guida di Ferretti dal 2014, garante di continuità operativa; Katarína Kohlmayer (Non Executive) - CFO di KKCG, con esperienza in finanza, M&A e mercati dei capitali; Piero Ferrari (Non Executive) - Vice Presidente Ferrari e Consigliere non esecutivo oltre che presidente onorario di Ferretti, con competenze distintive nel settore del lusso; Bader Al-Kharafi (Non Executive) - CEO di Zain e azionista rilevante di Ferretti con forte competenza internazionale; Kamil Zeman (Non Executive) - manager in KKCG con esperienza in investimenti e sviluppo strategico; Stefano Domenicali (Indipendente) - CEO Formula 1, con esperienza internazionale nel lusso e automotive; Zuzana Prokopcová (Indipendente) - esperta in controllo, audit e governance; Jane Townsend (Indipendente) - avvocata corporate con esperienza in operazioni cross-border; Francesca Filippini Pinto (Indipendente) - senior executive con background in investment banking e private equity.
"Ferretti è un Gruppo dai fondamentali solidi, con brand straordinari, persone di talento e un management di comprovata esperienza - ha commentato Karel Komárek, fondatore e presidente di KKCG - La nostra lista è costruita attorno a due priorità: garantire la continuità di una guida efficace, attraverso Alberto Galassi, e rafforzare in modo sostanziale la governance a livello di Consiglio di Amministrazione, così da consentire a Ferretti di agire con decisione sulle opportunità strategiche, sull’allocazione del capitale e sulla creazione di valore nel lungo periodo. Questo team offre il giusto equilibrio tra indipendenza, esperienza internazionale e competenza settoriale per accelerare l’entusiasmante prossima fase di sviluppo della società".
"Ferretti ha creato un forte slancio grazie alla forza dei propri brand, alla qualità dei propri prodotti e alla dedizione delle proprie persone - ha aggiunto Alberto Galassi, AD di Ferretti - Il mio impegno resta focalizzato sull’esecuzione della nostra strategia, al servizio dei nostri clienti e alla guida della prossima fase di crescita del Gruppo, nell’interesse di tutti gli stakeholder e dei futuri investitori dell’azienda. La continuità della leadership, sostenuta da un Consiglio di Amministrazione costruttivo, sarà essenziale per garantire il proseguimento di tali progressi".
```