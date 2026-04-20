Ferretti, KKCG Maritime presenta lista per CdA con Alberto Galassi come AD

(Teleborsa) - KKCG Maritime, società dell'imprenditore ceco Karel Komarek, ha presentato formalmente la propria lista di candidati per il CdA di Ferretti , multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, in vista dell’assemblea del 14 maggio, a seguito della recente offerta pubblica di acquisto volontaria parziale che ha portato la propria partecipazione al 23,23%.



La proposta di KKCG Maritime è "costruita attorno a continuità nella leadership e rafforzamento della governance", si legge in una nota, con Alberto Galassi indicato come amministratore delegato e consigliere esecutivo, e un board composto da profili con esperienza internazionale nei settori del lusso, della nautica, dell’M&A, dell’allocazione del capitale e della governance internazionale. L’obiettivo è valorizzare appieno il potenziale di Ferretti e sostenere la creazione di valore nel lungo periodo.



La lista include: Karel Komárek (Presidente) - fondatore di KKCG, con forte esperienza in governance e allocazione del capitale; Alberto Galassi (CEO ed Executive Director) - alla guida di Ferretti dal 2014, garante di continuità operativa; Katarína Kohlmayer (Non Executive) - CFO di KKCG, con esperienza in finanza, M&A e mercati dei capitali; Piero Ferrari (Non Executive) - Vice Presidente Ferrari e Consigliere non esecutivo oltre che presidente onorario di Ferretti, con competenze distintive nel settore del lusso; Bader Al-Kharafi (Non Executive) - CEO di Zain e azionista rilevante di Ferretti con forte competenza internazionale; Kamil Zeman (Non Executive) - manager in KKCG con esperienza in investimenti e sviluppo strategico; Stefano Domenicali (Indipendente) - CEO Formula 1, con esperienza internazionale nel lusso e automotive; Zuzana Prokopcová (Indipendente) - esperta in controllo, audit e governance; Jane Townsend (Indipendente) - avvocata corporate con esperienza in operazioni cross-border; Francesca Filippini Pinto (Indipendente) - senior executive con background in investment banking e private equity.



"Ferretti è un Gruppo dai fondamentali solidi, con brand straordinari, persone di talento e un management di comprovata esperienza - ha commentato Karel Komárek, fondatore e presidente di KKCG - La nostra lista è costruita attorno a due priorità: garantire la continuità di una guida efficace, attraverso Alberto Galassi, e rafforzare in modo sostanziale la governance a livello di Consiglio di Amministrazione, così da consentire a Ferretti di agire con decisione sulle opportunità strategiche, sull’allocazione del capitale e sulla creazione di valore nel lungo periodo. Questo team offre il giusto equilibrio tra indipendenza, esperienza internazionale e competenza settoriale per accelerare l’entusiasmante prossima fase di sviluppo della società".



"Ferretti ha creato un forte slancio grazie alla forza dei propri brand, alla qualità dei propri prodotti e alla dedizione delle proprie persone - ha aggiunto Alberto Galassi, AD di Ferretti - Il mio impegno resta focalizzato sull’esecuzione della nostra strategia, al servizio dei nostri clienti e alla guida della prossima fase di crescita del Gruppo, nell’interesse di tutti gli stakeholder e dei futuri investitori dell’azienda. La continuità della leadership, sostenuta da un Consiglio di Amministrazione costruttivo, sarà essenziale per garantire il proseguimento di tali progressi".

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