Male Northrop Grumman sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,62% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Northrop Grumman, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Northrop Grumman, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 600,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 639,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 586,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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