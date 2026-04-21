Male Northrop Grumman sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,62% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Northrop Grumman , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Northrop Grumman , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 600,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 639,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 586,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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