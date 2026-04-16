BasicNet, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,16 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BasicNet , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, chi si è chiuso con un risultato netto di esercizio pari a 126,3 milioni di euro, e la distribuzione di un dividendo, pari a 0,16 euro lordi, per ciascuna delle azioni in circolazione, per complessivi 7,6 milioni. Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2026 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 28 aprile 2026 e stacco cedola (numero 19) il 27 aprile 2026.



I soci hanno anche approvato la sezione I della politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed espresso parere favorevole sulla sezione II del medesimo documento; approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In sede straordinaria, sono state approvate le modifiche dello Statuto sociale, introducendo, in particolare, la possibilità che l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato.

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