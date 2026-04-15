Monnalisa, CFO SIM alza la raccomandazione a Buy

(Teleborsa) - CFO SIM ha migliorato la raccomandazione a Buy da Neutral sul titolo Monnalisa - società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata nel settore dell'abbigliamento per bambini di alta gamma - e ha confermato il target price di 1,10 euro per azione, valore che implica un upside potenziale del 30% rispetto al prezzo di riferimento della ricerca.



Gli analisti scrivono che Monnalisa ha pubblicato risultati incoraggianti per l'esercizio 2025, iniziando a raccogliere i frutti della sua strategia di rilancio. Sia i ricavi che l'EBITDA sono risultati migliori del previsto, supportati da una solida performance del settore Wholesale nel secondo semestre e da un contributo significativo derivante dalle misure di riduzione dei costi. Il recente aumento di capitale, volto a rafforzare il bilancio e ad attrarre un partner industriale, rappresenta un ulteriore passo avanti.







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