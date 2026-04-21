Emak, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,03 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Emak , azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,030 euro per azione (cedola n. 28) per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 3 giugno 2026, con data stacco 1 giugno 2026 e record date 2 giugno 2026



L'assemblea ha anche approvato la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; e ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna sino ad un massimo di 9.000.000 di azioni, corrispondenti al 5,490% dell’attuale capitale, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, attualmente in numero di 1.097.233.

Condividi

```