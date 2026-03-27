Monnalisa, ok da soci ad AuCap da 1 milione per socio di maggioranza e famiglia Anselmi

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Monnalisa , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento per bambini di fascia alta, ha approvato un aumento di capitale di 1 milione di euro, con esclusione del diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione al socio di maggioranza (Jafin Due che oggi detiene il 74,48% del capitale) e alla società Modamet riconducibile alla famiglia Anselmi titolare, tra le altre, dell'azienda Vivetta, attiva nel segmento moda premium.



"Questa operazione rappresenta un passaggio strategico che consentirà a Monnalisa di accelerare il proprio percorso evolutivo verso un modello di piattaforma integrata di design e distribuzione omnicanale data-driven a livello internazionale - ha commentato l'AD Matteo Tugliani - L'obiettivo è ampliare progressivamente il nostro raggio d'azione non solo nel childrenswear, che rimane il cuore identitario del Gruppo, ma anche nel segmento premium della moda uomo e donna, valorizzando competenze industriali, operative e commerciali già presenti e ulteriormente rafforzate dall'ingresso dei nuovi soci".

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