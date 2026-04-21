Parigi: rosso per Safran
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società ingegneristica, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Safran rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 290,8 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 299,7. Il peggioramento della multinazionale francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 287.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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