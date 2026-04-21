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Piazza Affari: balza in avanti Fiera Milano

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Fiera Milano
Punta con decisione al rialzo la performance di illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, con una variazione percentuale del 2,71%.
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