Milano 11:15
47.892 -0,02%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:15
10.502 +0,04%
Francoforte 11:15
24.306 +0,14%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Composto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, in flessione dell'1,14% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.362. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.172,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.109,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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