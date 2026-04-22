Milano 17:35
47.785 -0,25%
Nasdaq 20:06
26.881 +1,52%
Dow Jones 20:06
49.399 +0,51%
Londra 17:35
10.476 -0,21%
Francoforte 17:35
24.195 -0,31%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,21%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.476,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,21%
Londra segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 10.476,46 punti.
Condividi
```