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Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,25%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 48.022,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,25%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,25%, dopo aver aperto a 48.022,61 punti.
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