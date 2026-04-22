Frenano i listini europei su incertezza in Medio Oriente, a Milano vola Saipem

(Teleborsa) - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'S&P-500
registra un rialzo dello 0,77%.Trump
ha annunciato un'estensione a tempo indeterminato del cessate il fuoco
con l'Iran
, un giorno prima della sua scadenza, mentre un nuovo round di colloqui in Pakistan era in stallo. La mossa non ha però convinto i listini europei nonostante l'ottimismo mostrato a Wall Street. L'Iran infatti ha riconosciuto l'estensione ma non ha confermato la disponibilità a nuovi negoziati
.
La tregua
resta fragile: le Guardie della Rivoluzione iraniane
hanno aperto il fuoco su tre navi nello Stretto di Hormuz mercoledì, sequestrando due di esse. Trump ha confermato il mantenimento del blocco navale ai porti iraniani. Le forze americane
hanno inoltre abbordato una seconda petroliera legata all'Iran, sanzionata per contrabbando di petrolio in Asia. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi
ha definito il blocco navale una violazione del cessate il fuoco.
L'Unione europea ha intanto presentato
il piano d'azione
contro il caro energia
, innescato dal conflitto in Medioriente e seguito alla prima impennata del costo dell'energia registrata in occasione dello scoppio della guerra in Ucraina.
A Milano corre Saipem
dopo i conti che hanno mostrato un primo trimestre complessivamente in linea con le attese, con la conferma della guidance
sull’intero esercizio. Soffre invece Avio
.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,26%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,22%.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +77 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,77%. Tra gli indici di Eurolandia
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,31%, piccola perdita per Londra
, che scambia con un -0,21%, e seduta negativa per Parigi
, che mostra una perdita dello 0,96%.
Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre lo 0,25%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che chiude a 50.275 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,57%; con analoga direzione, in ribasso il FTSE Italia Star
(-1,04%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, decolla Saipem
, con un importante progresso del 6,45%.
In luce ENI
, con un ampio progresso del 2,39%.
Andamento positivo per Nexi
, che avanza di un discreto +2,11%.
Ben comprata Tenaris
, che segna un forte rialzo del 2,01%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Avio
, che ha archiviato la seduta a -5,15%.
Sotto pressione Moncler
, che accusa un calo del 2,74%.
Scivola Banco BPM
, con un netto svantaggio del 2,20%.
In rosso Unicredit
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Comer Industries
(+5,62%), Caltagirone SpA
(+5,11%), Anima Holding
(+1,90%) e MARR
(+1,78%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo
, che ha archiviato la seduta a -4,08%.
Spicca la prestazione negativa di D'Amico
, che scende del 3,73%. BFF Bank
scende del 3,13%.
Calo deciso per Interpump
, che segna un -2,66%.(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)