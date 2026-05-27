Prosegue in denaro la seduta del Vecchio Continente, più cauta Milano dove corrono Avio e Moncler

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che tuttavia resta più cauto degli altri listini di Eurolandia. Intanto i future di Wall Street muovono in territorio positivo in un contesto di prezzi del petrolio in calo, sotto i 95 dollari al barile, mentre cresce l'ottimismo per una possibile intesa tra Usa e Iran. A Milano svettano Avio
e Moncler
, seguite da Stellantis
e Cucinelli
, giù invece il comparto oil con Tenaris
e Saipem
.
Rimanendo sul fronte nazionale, al termine della missione Article IV, l'FMI ha riscontrato che l'incertezza sulle prospettive
dell'economia italiana resta elevata e i rischi al ribasso per la crescita sono in aumento. Mentre, nel mercato a reddito fisso, il MEF ha collocato 7,5 miliardi di euro di BOT 6 mesi
nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 27 maggio 2026.
In Europa, nonostante il persistere delle incertezze legate alle tensioni geopolitiche, il mercato dell'auto
chiude con un bilancio positivo ad aprile 2026. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, si è registrato in UE un aumento delle immatricolazioni del 5,1% a 972.314 unità nel mese di aprile. L'aumento dio aprile porta il bilancio da inizio anno a +4,2%.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,164. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.451,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,25%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 90,44 dollari per barile, con un ribasso del 3,67%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%. Tra i mercati del Vecchio Continente
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e ben comprata Parigi
, che segna un forte rialzo dello 0,83%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 52.692 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,33%); sulla stessa tendenza, sale il FTSE Italia Star
(+1,29%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Avio
(+5,79%), Moncler
(+5,08%), Stellantis
(+4,15%) e Brunello Cucinelli
(+3,90%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris
, che ottiene -2,72%.
Sotto pressione Saipem
, con un forte ribasso del 2,46%.
Soffre ENI
, che evidenzia una perdita del 2,14%.
Preda dei venditori Enel
, con un decremento dell'1,94%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+5,18%), Brembo
(+4,40%), Ferragamo
(+3,73%) e Intercos
(+3,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Technogym
, che ottiene -6,60%.
Si concentrano le vendite su Fiera Milano
, che soffre un calo del 3,21%.
Vendite su D'Amico
, che registra un ribasso del 3,16%.
Seduta negativa per WIIT
, che mostra una perdita del 2,81%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Mercoledì 27/05/2026
08:45 Francia
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 83 punti; preced. 84 punti)
10:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. 0,5%) Giovedì 28/05/2026
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
09:00 Spagna
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,1%)
11:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (atteso -19 punti; preced. -20,6 punti).