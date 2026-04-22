Luiss celebra la Giornata del Libro tra cultura, scrittura e sfide dell’IA

(Teleborsa) - In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che ricorre domani, giovedì 23 aprile, l'Università Luiss Guido Carli organizza una serie di incontri e attività aperte alla comunità accademica e alla cittadinanza, dedicata al valore della parola, della lettura e della produzione culturale.



Promossa dall’Area Culture & Identity Development dell’Ateneo, la giornata in Luiss si propone come uno spazio di riflessione condivisa sul ruolo del libro e della scrittura nella società contemporanea, tra tradizione e trasformazioni digitali, in linea con i filoni tematici della campagna: dalla valorizzazione della bellezza e del linguaggio, all’esplorazione delle relazioni e delle emozioni, fino alle sfide del presente.



La giornata si apre alle ore 9.45 presso la Biblioteca (Via di Santa Costanza, 53) con un talk dedicato alla Collezione Verzocchi: una straordinaria raccolta di dipinti del Novecento, incentrata sul tema del lavoro e donata dall'imprenditore Giuseppe Verzocchi alla città di Forlì che include oltre 70 opere di artisti celebri. Su questa rassegna d'arte contemporanea italiana e sul rapporto tra impresa e arte, sarà incentrato l’intervento introduttivo del direttore dell’Area Culture & Identity Development dell’Ateneo, Francesco Maria Spanò, a cui seguirà un approfondimento del contesto storico e culturale delle opere a cura degli studenti della Scuola di Giornalismo, Marco Chiaradonna e Lavinia Ceci.



Alle ore 12.00, presso l’Aula Toti (Viale Romania, 32), si terrà il workshop "La responsabilità della parola", nato dalla sinergia con due eccellenze italiane: il Premio Campiello e Pineider: il marchio di origine fiorentina nato nel 1774 rinomato nel mondo per gli strumenti di scrittura di alta gamma e carta pregiata, fondendo tradizione artigianale e innovazione. L’incontro offrirà un momento di confronto sul valore pubblico della scrittura come esercizio di consapevolezza civile e costruzione dell’identità. Per l’occasione saranno presenti alcune classi del Liceo Classico Statale Giulio Cesare. Interverranno, tra gli altri, Eugenio Calearo Cimean (Premio Campiello) e Nicola Andreatta (Pineider). Il momento partecipativo: "Una parola che conta", che coinvolgerà direttamente i presenti, completerà i lavori della mattinata.



Nel pomeriggio, alle ore 15.30, l’Aula Toti ospiterà un dialogo su arte, diritto e intelligenza artificiale con Andrea Benedetto e Filiberto E. Brozzetti (Assistant Professor of Philosophy of Law Luiss). A partire dall’opera General Journal of Network Requests di Benedetto, il confronto esplorerà il rapporto tra creatività umana e produzione algoritmica, le trasformazioni dell’autorialità nell’era dei modelli linguistici avanzati e le nuove sfide del diritto d’autore.



Il programma di incontri si concluderà alle ore 17.00 con la premiazione del contest letterario "Parole in Campus", che sarà assegnato ai due migliori elaborati tra quelli delle studentesse e dagli studenti Luiss.



L’iniziativa si colloca nell’ambito de Il Maggio dei Libri, la campagna del Ministero della Cultura che, dal 23 aprile al 31 maggio, promuove la lettura coinvolgendo cittadini e istituzioni in Italia e all’estero. In questo contesto, la Luiss Guido Carli ribadisce il proprio impegno per la diffusione della cultura, aderendo alla campagna e valorizzando il libro come strumento fondamentale di conoscenza, libertà e partecipazione.

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