Maps, TP ICAP abbassa target price con risultati inferiori alle aspettative

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 4,50 euro per azione (dai precedenti 5,40 euro) il target price su Maps , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo con un upside potenziale dell'88%.



Gli analisti fanno notare che la società ha chiuso il 2025 con ricavi a 31,6 milioni di euro, +6% su base annua, contro i 33,2 milioni di euro attesi; EBITDA a 5,6 milioni di euro (2024: 7,4 milioni di euro) contro i 7,6 milioni di euro previsti; EBIT a 1,7 milioni di euro (2024: 3,3 milioni di euro) contro i 3,4 milioni di euro previsti; utile netto a 0,6 milioni di euro contro i 2,2 milioni di euro previsti; debito netto a 12,7 milioni di euro contro i 12,3 milioni di euro previsti.



I risultati sono inferiori alle aspettative essenzialmente per due motivi: (1) la riduzione nel segmento progetti (-0,9 milioni di euro su base annua, -54% su base annua), che viene ritenuta non significativa nel medio-lungo termine per l'azienda, dato che la transizione da un profilo di azienda focalizzata sui progetti a un profilo di azienda focalizzata sui prodotti era già in corso da tempo; (2) la decisione di mantenere il personale impegnato nei progetti, che ha comportato una riduzione del margine EBITDA dal 25% al ??18% e un calo dell'EBIT dall'11% al 5% (che viene stimato possa essere una turbolenza temporanea). "Riteniamo che questa decisione sia intelligente nel medio-lungo termine per preservare le competenze interne ed evitare costosi turnover - si legge nella ricerca - Crediamo inoltre che una maggiore fidelizzazione dei dipendenti possa rivelarsi utile per incarichi sempre più distribuiti sul territorio".



A causa della riduzione dei progetti e della riallocazione del personale, TP ICAP Midcap prevede un EBITDA di 7,4/9,4 milioni di euro nel 2026/27 e un EBIT di 3,3/5,3 milioni di euro.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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