New York: General Electric in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che mostra un -6,15%.



L'andamento di General Electric nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di General Electric si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 262,8 USD. Prima resistenza a 281,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 256,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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