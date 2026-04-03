New York: giornata negativa in Borsa per General Electric
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che esibisce una perdita secca del 3,94% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di General Electric rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per General Electric, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 277,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 287,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 273,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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