Pesante sul mercato di New York General Electric

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che passa di mano in perdita del 5,79%.



L'andamento di General Electric nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di General Electric , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 298,4 USD. Primo supporto visto a 279,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 273.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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