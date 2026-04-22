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New York: TE Connectivity scende verso 213,3 USD

Migliori e peggiori
New York: TE Connectivity scende verso 213,3 USD
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il più grande fornitore di connettori elettrici al mondo, che esibisce una perdita secca del 10,72% sui valori precedenti.

L'andamento di TE Connectivity nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di TE Connectivity è in rafforzamento con area di resistenza vista a 222,2 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 213,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 231,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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