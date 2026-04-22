Otofarma, completata acquisizione nuovo stabilimento produttivo a Milano

(Teleborsa) - Otofarma , attiva nel settore degli apparecchi acustici, ha sottoscritto il contratto definitivo di compravendita relativo

all’acquisizione del nuovo stabilimento produttivo a Corsico, nell’area metropolitana di Milano, completando così il closing dell’operazione annunciata nei mesi scorsi.



L’investimento complessivo di 1,5 milioni di euro consentirà di raddoppiare la capacità produttiva dell’azienda, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Otofarma tra i principali player nella produzione di apparecchi acustici in Italia.



Il nuovo sito sarà dedicato principalmente alla produzione dei dispositivi a marchio Otofarma e sarà dotato di tecnologie di ultima generazione per la realizzazione di apparecchi acustici personalizzati. L’ampliamento permetterà di incrementare sensibilmente i volumi produttivi e di migliorare l’efficienza operativa.



L’operazione risponde alla crescente domanda registrata negli ultimi anni, sostenuta sia dall’aumento dei pazienti ipoacusici sia dal successo del modello distributivo basato su una rete di 4.462 farmacie affiliate (al 31 dicembre 2025).



Grazie alla presenza in un’area strategica del proprio mercato di riferimento, il nuovo stabilimento consentirà inoltre di ridurre i tempi di consegna, aumentare la capacità di personalizzazione dei dispositivi e potenziare la flessibilità dell’intera filiera industriale.



L’avvio degli uffici commerciali e di marketing è previsto entro il 2027, mentre l’entrata in funzione delle prime linee produttive è attesa entro il 2028.

Condividi

```