Fine Foods acquista Sofar da Alfasigma per 27 milioni di euro

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha sottoscritto un accordo vincolante con Alfasigma, azienda farmaceutica globale con sede in italia e con oltre 75 anni di storia, per l'acquisizione del 100% del capitale di Sofar, società controllata da Alfasigma e con stabilimento produttivo a Trezzano Rosa (Milano).



L'operazione valorizza Sofar a un enterprise value pari a 27 milioni di euro. Nel 2025 Sofar ha registrato: Ricavi Netti per 31,8 milioni di euro, Ebitda pari a 8,9 milioni di euro e un utile netto di 4,4 milioni di euro. Il closing è previsto entro la prima metà del mese di giugno 2026 ed è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive usuali per operazioni di questa natura, tra cui il mancato esercizio dei poteri speciali ai sensi della normativa Golden Power. Il corrispettivo sarà finanziato mediante una combinazione di risorse proprie e indebitamento bancario.



L'operazione è coerente con la strategia industriale di Fine Foods, volta al rafforzamento e all'ampliamento del proprio perimetro produttivo. In particolare, l'acquisizione consentirà di integrare competenze e tecnologie specifiche nello sviluppo e nella produzione di forme farmaceutiche liquide e semisolide, attualmente non presenti nel perimetro industriale di Fine Foods.



La natura dell'operazione, consistente nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Sofar, conferma la sostanziale continuità operativa e organizzativa, unitamente al rafforzamento della collaborazione industriale con Alfasigma, che manterrà la titolarità dei prodotti attualmente realizzati presso il sito produttivo di Trezzano Rosa. La produzione e la fornitura proseguiranno in virtù di un accordo di produzione conto terzi di lungo periodo tra Alfasigma e Fine Foods.



"Con questa acquisizione realizziamo un passo strategico rilevante per Fine Foods aggiungendo un tassello tecnologico importante - commenta l'AD Pietro Oriani - L'integrazione di competenze tecnologiche specifiche nella produzione di forme liquide e semisolide ci permette di offrire ai clienti un servizio ancora più completo, accompagnandoli lungo l'intero ciclo di sviluppo e produzione, ampliando il nostro portafoglio di servizi e soluzioni in modo ancora più coerente con il ruolo di partner strategico. L'operazione consolida il posizionamento competitivo di Fine Foods ed estende inoltre la collaborazione con un importante gruppo industriale, in linea con una strategia di crescita selettiva e di relazioni di lungo periodo".







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