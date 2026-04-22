Parigi: perdite consistenti per Bureau Veritas

(Teleborsa) - A picco l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che presenta un pessimo -11,36%.



L'andamento di Bureau Veritas nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Bureau Veritas . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26,66 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,46. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 23,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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