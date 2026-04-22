Parigi: seduta difficile per Eurofins Scientific
(Teleborsa) - Scende sul mercato il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che soffre con un calo del 9,17%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Eurofins Scientific rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Eurofins Scientific. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Eurofins Scientific evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 64,79 Euro. Primo supporto a 61,41. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 59,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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