Parigi: seduta difficile per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Scende sul mercato il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che soffre con un calo del 9,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Eurofins Scientific rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Eurofins Scientific . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Eurofins Scientific evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 64,79 Euro. Primo supporto a 61,41. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 59,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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