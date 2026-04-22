Piazza Affari: risultato positivo per Juventus
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società operante nel settore del calcio professionistico, con una variazione percentuale dell'1,93%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Juventus subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro di medio periodo di Juventus ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,133 Euro. Primo supporto individuato a 2,071. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2,195.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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