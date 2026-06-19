Milano 18-giu
52.688 0,00%
Nasdaq 18-giu
30.406 +2,48%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 18-giu
10.400 0,00%
Francoforte 18-giu
25.027 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 19 giugno 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 19 giugno 2026
(Teleborsa) -
Venerdì 19/06/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,4%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,2%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 1,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,9%; preced. 0%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,7%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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