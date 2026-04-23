Banca d'Italia, Rapporto GAFI conferma efficacia dell'attività di supervisione

(Teleborsa) - Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato il rapporto di mutua valutazione sul sistema di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT/PF) dell'Italia.



La valutazione riguarda sia la conformità formale del Paese agli standard GAFI sia l'efficacia concreta dei presidi adottati (c.d. effectiveness) ed è il frutto di una interazione con le autorità durata circa 18 mesi. La Banca d'Italia ha partecipato ai lavori, fornendo supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha coordinato l'intero esercizio. Il rapporto sottolinea tra l'altro l'efficacia dell'azione di supervisione sul settore finanziario svolta dalla Banca d'Italia.

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