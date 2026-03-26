Banca Sella, approvato il bilancio e la distribuzione di dividendi per 55,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio d’amministrazione di Banca Sella Holding, capogruppo del gruppo Sella, ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, confermando i risultati comunicati lo scorso 10 febbraio 2026.



Tali risultati, sottolinea una nota, hanno evidenziato un’ulteriore crescita strutturale e costante nei diversi ambiti di attività e hanno confermato l’efficacia del modello di business diversificato, incentrato sulla qualità della relazione con i clienti e sullo sviluppo tecnologico e digitale, orientato a ottenere impatto positivo sull’economia e la società.



L’utile netto consolidato del gruppo è stato di 176,1 milioni di euro (+17,3% rispetto ai 150,1 milioni di euro del 2024).



La raccolta globale ha raggiunto i 75,7 miliardi di euro (+13,8%) e gli impieghi sono cresciuti di 1,2 miliardi, a quota 12,9 miliardi (+10,1%). Il numero di clienti è aumentato di 124.000. Si conferma la solida posizione patrimoniale con il Cet1 e il Total Capital Ratio in crescita rispettivamente al 14,68% e al 17,79% (dal 13,81% e dal 16,05%). Elevati gli indicatori di liquidità: LCR a 204,6% e NSFR a 141,7% (soglia minima regolamentare pari al 100%).



Nel quadro dei risultati positivi ottenuti dal gruppo, si inserisce anche il buon andamento di Banca Sella, società emittente titoli diffusi. Il consiglio di amministrazione della Banca, infatti, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,083 euro per azione, per complessivi 55,5 milioni di euro, pari al 35% dell’utile.



Banca Sella ha chiuso il 2025 con un utile netto di 158,5 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 170,2 milioni di euro dell’anno precedente. Il Cet1 e il Total Capital Ratio sono risultati in crescita rispettivamente al 23,20% e al 25,64% (dal 20,69% e dal 22,52%). Gli indicatori di liquidità sono superiori ai limiti previsti (pari al 100%) con LCR a 247,2% e NSFR a 162,5%. La raccolta globale della banca ha raggiunto i 43,8 miliardi di euro (+8,8% rispetto all’anno precedente) e gli impieghi sono cresciuti del 6,5% rispetto al 2024, a 10,4 miliardi.

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