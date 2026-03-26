Banca Popolare di Sondrio, si dimette il consigliere Kuhn
(Teleborsa) - Banca Popolare di Sondrio informa che il Consigliere non indipendente Stefano Vittorio Kuhn ha rassegnato nella giornata odierna le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza 1° aprile 2026, in ragione di "nuovi impegni professionali".
Kuhn era stato eletto nell’assemblea del 15 settembre 2025, nell’ambito dell’unica lista presentata per la nomina di 5 consiglieri con scadenza in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.
La Banca precisa che, per quanto a propria conoscenza, alla data odierna Kuhn non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della stessa e, preso atto della decisione assunta, ringrazia Kuhn per l’attività svolta quale Consigliere di Amministrazione.
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