BFF Bank vola su ipotesi di maxi-cartolarizzazione da 1 miliardo

(Teleborsa) - Il titolo di BFF Bank in rally oggi a Piazza Affari spinta dalle indiscrezioni di Milano Finanza secondo cui l'istituto milanese specializzato nel factoring verso la pubblica amministrazione sta definendo una maxi-cartolarizzazione che potrebbe raggiungere 1 miliardo di euro in una o più tranche.



L'operazione rappresenterebbe il principale strumento di risposta ai rilievi sollevati da Banca d'Italia a fine marzo, quando al CdA guidato dal CEO Giuseppe Sica sono stati affiancati i commissari Francesco Fioretto e Raffaele Lener.



Il quotidiano finanziario spiega che la base di partenza è costituita da circa 300 milioni di crediti che BFF aveva già in programma di cedere dopo la riclassificazione da 1,4 miliardi richiesta due anni fa da Via Nazionale, a cui si aggiungono gli 800 milioni di nuovi crediti past due legati agli interessi di mora emersi dall'ultima ispezione.



Attraverso la cessione a una società veicolo e la trasformazione in titoli suddivisi per tranche di rischio-rendimento, BFF trasferirebbe sul mercato l'esposizione più incerta sui tempi d'incasso. L'operazione dovrebbe maturare entro il terzo trimestre e consentirebbe di evitare un aumento di capitale. Tra i fondi interessati figura Christofferson, Robb & Company.



Secondo Equita, l’elemento principale di novità dell’articolo è l’inclusione dei crediti per interessi di mora nel perimetro di una possibile cartolarizzazione. "Tuttavia - ha aggiunto -, gli impatti dipenderanno da come la cartolarizzazione verrà strutturata, con il quadro complessivo che secondo noi resta complesso e soggetto a diversi rischi, limitando la visibilità sull’evoluzione del business".

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