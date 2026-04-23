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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,59%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.106,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,59%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,59%, dopo aver aperto a 4.106,26 punti.
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