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Francia, Fiducia imprese (MoM) in aprile

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Francia, Fiducia imprese (MoM) in aprile
Francia, Fiducia imprese in aprile su base mensile (MoM) 100 punti, in aumento rispetto al precedente 99 punti (la previsione era 99 punti).

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
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