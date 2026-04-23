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/ Francia, Fiducia imprese (MoM) in aprile
Francia, Fiducia imprese (MoM) in aprile
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23 aprile 2026 - 09.30
Francia,
Fiducia imprese in aprile su base mensile (MoM) 100 punti
, in aumento rispetto al precedente 99 punti (la previsione era 99 punti).
(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
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