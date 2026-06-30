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USA, Fiducia consumatori (MoM) in giugno

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USA, Fiducia consumatori (MoM) in giugno
USA, Fiducia consumatori in giugno su base mensile (MoM) 91,2 punti, in aumento rispetto al precedente 90,6 punti (la previsione era 94,4 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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